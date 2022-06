Metro Linea 1, la stazione Università chiude per 4 mesi

La stazione Università della Linea 1 della metropolitana di Napoli chiude per lavori per 4 mesi, a partire dal 15 giugno. E' quanto rende noto il Comune di Napoli.

La stazione sarà interessata da radicali lavori di sostituzione della pavimentazione, dal piano banchina fino alle scale di acceso da piazza Borsa. Attivata nel 2010, la stazione a partire dal 2015 ha iniziato ad essere soggetta a frequenti fenomeni di dissesto delle pregiate pavimentazioni - si legge in una nota dell'ente di Palazzo San Giacomo - . Nel tempo sono stati eseguiti locali ripristini, ma il fenomeno si è diffuso progressivamente, determinando la necessità di approfondimenti tecnici.

In esito a tali approfondimenti è stato accertato che il processo di fabbricazione e posa della pavimentazione ha risentito nel tempo dell’esteso fenomeno di umidità. La Metropolitana di Napoli, su impulso dell’amministrazione comunale e della ANM, ha individuato un materiale più idoneo all’impiego in un ambiente umido come quello in questione e si farà carico della relativa posa. Resteranno invariati design e geometria dei diversi piani di stazione.

La circolazione dei treni sulla linea metropolitana non subirà modifiche. La stazione nel corso dei lavori, dal 15 giugno al 15 ottobre, sarà chiusa al pubblico ma rimarrà presenziata dal personale di ANM per le eventuali emergenze, assolvendo la stessa a via di fuga.

"È stato scelto questo periodo per minimizzare l’impatto su studenti e cittadini", spiega l'assessore comunale alle infrastrutture e ai trasporti Edoardo Cosenza.