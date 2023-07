Allarme borseggi alla Stazione Centrale

Era stato il ministro degli Interni Matteo Piantedosi a chiedere ai prefetti delle maggiori città d'Italia - Roma, Milano e Napoli - di intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie, «assicurando una presenza rafforzata e visibile delle Forze di polizia e offrendo una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di insicurezza è molto diffusa». Nonostante i molteplici e capillari controlli, però, la Stazione centrale della nostra città continua a restare "zona operativa" per i borseggiatori. Presi di mira in particolare i turisti. Portafogli e anche telefoni mobili di ultima generazione i bersagli. Ma non manca chi punta addirittura alle valigie, come accaduto ieri, quando personale della FS Security S.p.A. ha notato, inseguito e bloccato un giovane che si era appunto impossessato della valigia di un turista per poi darsi frettolosamente alla fuga in direzione di corso Arnaldo Lucci.

In aiuto del personale della FS Security sono intervenuti gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania. Arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un 23enne, risultato irregolare sul territorio nazionale. La valigia è stata restituita al proprietario