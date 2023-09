Metro Linea 1, da lunedì la banchina della stazione Vanvitelli in direzione Piscinola non sarà accessibile

Anm informa che, a partire da lunedì 18 settembre, per consentire le operazioni volte alla sostituzione della scala mobile, la banchina della stazione Vanvitelli in direzione Piscinola non sarà accessibile ai passeggeri.

I viaggiatori che da Vanvitelli devono spostarsi in direzione Piscinola e che provenienti da direzione Garibaldi devono raggiungere Vanvitelli possono utilizzare le vicine stazioni di Quattro Giornate e Medaglie d’Oro. In alternativa possono scendere alla fermata linea 1 Toledo e utilizzare la funicolare Centrale fermata Augusteo.

La fine dei lavori è prevista per il 27 ottobre 2023.