L'omega, le scale elicoidali e il progetto ispirato al Pozzo di San Patrizio: tutto sulla stazione metro di Capodichino

Cresce l'attesa per la stazione "Capodichino" della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, che aprirà i battenti nel 2025. Una volta completata, la stazione renderà il capoluogo campano una delle prime città al mondo a godere di un collegamento diretto metropolitano tra il porto, l’aeroporto e la rete ferroviaria, inclusa l’alta velocità, con notevoli benefici per i tempi di percorrenza e i livelli di traffico.

L'opera rientra nella tratta Centro Direzionale-Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli, che prevede la realizzazione di quattro nuove stazioni (Centro Direzionale, Tribunale, Poggioreale, Capodichino), con oltre tre chilometri di gallerie e la realizzazione di tre importanti nodi di interscambio in corrispondenza delle stazioni Centro Direzionale, Poggioreale e Capodichino.

La stazione "Capodichino" è realizzata da Webuild, azienda di opere pubbliche, per conto del Comune di Napoli, su progetto dello studio RSHP di Londra, e sarà gestita dalla ANM Azienda Napoletana Mobilità. Il progetto prevede la costruzione “chiavi in mano” della nuova stazione, in corrispondenza dell’aeroporto di Napoli-Capodichino, e la riqualificazione di tutta l’area urbana circostante.

Il progetto

Per la realizzazione della stazione - spiega Webuild sul suo sito ufficiale - i progettisti si sono ispirati al Pozzo di San Patrizio, lo scavo profondo 54 metri costruito a Orvieto, in Italia, nel XVI secolo. E a guardarla dal fondo, l’impressione è di trovarsi nel mezzo di un’elica che corre verso il cielo, con le scale che si muovono sinuose verso l’alto, proprio come a Orvieto.

La stazione ha, infatti, una pianta a forma di omega che raggiunge circa 50 metri di profondità, con un atrio a vista in corrispondenza del piano stradale. La parte circolare dell’omega, del diametro interno di circa 33 metri, è un unico spazio aperto con otto ascensori centrali e quattro scale elicoidali che risalgono lungo le pareti verso la superficie. La struttura è sovrastata da una copertura ad hangar, che raggiunge i 10 metri di altezza rispetto al piano stradale ed è realizzata in acciaio, vetro e calcestruzzo. Il piano di sbarco degli ascensori è collegato da tre by-pass alle due gallerie di stazione, ciascuna lunga 110 metri e di 8,9 metri di diametro.

Attenzione al tema della sostenibilità ambientale

Durante tutta la fase di scavo, è stata posta particolare attenzione al tema della sostenibilità ambientale. Grazie ad un apposito piano di utilizzo delle terre sviluppato e gestito interamente dalla commessa, oltre 250.000 metri cubi di terre sono stati trasportati e riutilizzati nel distretto della città metropolitana di Napoli, in ex cave di tufo a cielo aperto, per riqualificare urbanisticamente e paesaggisticamente il territorio. Un piano di utilizzo che è risultato di grande valore sotto il profilo della sostenibilità ambientale, utilizzato come best practice di riferimento per l’intera Regione Campania, autorità competente per la sua attuazione.