Fermi da 11 anni, riprendono i lavori alla stazione ferroviaria di Bacoli

Si riapre il cantiere della stazione ferroviaria di Bacoli, i cui lavori erano fermi al palo dal 2012. Il nuovo via libera oggi, alla presenza del governatore Vincenzo De Luca che ha chiuso una transazione pagando 10 milioni di euro. Obiettivo, concludere tutto entro il 2024.

L'opera parte da quanto realizzato fino al 2012 e riguarda anche l'adeguamento normativo dei sistemi di accesso, i percorsi interni alla stazione, gli impianti tecnologici e l'apertura dell'uscita dal sottopasso alla via Terme Romane. Una seconda fase prevede poi la variante per la seconda uscita sul lungomare di Baia e l'arredo urbano.

Ad attuare il progetto sarà l'Eav che subentra alla Presidenza della Giunta Regionale e potrà realizzare le opere con i fondi già pronti, che nella prima fase sono di 28,3 milioni di euro.

I lavori, di un'opera approvata nel 2003, sono già completi al 60%.

Lavori alla Cumana per 103 milioni

Oltre al riavvio della costruzione della nuova stazione di Baia di Bacoli, la Regione Campania lancia ulteriori interventi sulla linea Cumana per 103 milioni di euro. Dopo la rinuncia da parte dei Comuni di Pozzuoli, Monte di Procida e Bacoli alla realizzazione della Cabinovia dei Campi Flegrei, finanziata sul Pnrr, la Regione Campania ha infatti programmato, in accordo con i Comuni di Bacoli e Pozzuoli, interventi per garantire una drastica riduzione della mobilità veicolare privata con il rafforzamento della rete di trasporto garantendo il potenziamento della sicurezza nei Campi Flegrei dai rischi sismici, vulcanici e idrogeologici.

Tra gli interventi finanziati, l'arretramento della stazione di Torregaveta (secondo il Piano Nazione di Protezione Civile Campi Flegrei in termini di via di fuga e di aree di ammassamento) e valorizza l'attracco di navi utili a consentire lo snodo con le isole di Procida e Ischia. Tra gli altri interventi in corso ci sono quelli infrastrutturali dell'Area Flegrea per 245 milioni, e i lavori al Porto di Pozzuoli per 28 milioni di euro che permettono allo scalo, che ospita oltre 1 milioni di passeggeri all'anno, di ricevere il potenziamento necessario.