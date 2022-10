"Metro 1, i lavori procedono senza sosta": quando apriranno le stazioni Centro Direzionale e Tribunale

"Procedono senza sosta i lavori di sviluppo della rete della metropolitana nella zona orientale della città". A spiegarlo è Paolo Carbone, presidente di Metropolitana di Napoli Spa, che rassicura quindi sull'avanzare dei lavori della Linea 1, questo "nonostante il pesante impatto della guerra sul reperimento e sui costi elle materie prime",

Carbone descrive quelle in corso di realizzazione come "opere che, oltre a migliorare la mobilità, avranno una positiva ricaduta anche in termini urbanistici".

In particolare il presidente di Metropolitana di Napoli si concentra su due stazioni, Centro Direzionale e Tribunale. "Nei primi mesi del 2023 e fino all'estate, il Centro Direzionale comincerà a cambiare volto con il completamento dell'avveniristica facciata dell'omonima stazione adiacente il Palazzo di Giustizia e la riapertura del piazzale che la fronteggia. Stesso discorso per la stazione Tribunale, che ridisegnerà l'area a ridosso di via Domenico Aulisio, riducendone le condizioni di degrado".

Secondo Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, Centro Direzionale aprirà entro la fine del 2022, Tribunale a inizio 2023.