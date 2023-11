L'antica stazione Bayard di Napoli verso una svolta: un passo per la rinascita dopo oltre 40 anni?

Il Consiglio Comunale di Napoli, nel corso della seduta di martedì 7 novembre, ha approvato a maggioranza la delibera 339 sull'acquisizione in proprietà dei suoli adiacenti alla storica stazione Bayard e sulla relativa variazione di bilancio illustrata dall'assessore al Bilancio Pier Paolo Baretta.

Nella discussione sono intervenuti Flavia Sorrentino (Napoli Solidale Europa Verde Difendi la Città), per ricordare come la delibera chiuda una vicenda iniziata negli anni '70 e per chiedere che ora si proceda con un protocollo d'intesa con Ferrovie dello Stato per valorizzare l'antica stazione; il consigliere Gennaro Rispoli (Napoli Libera), che ha invitato l'amministrazione e il consiglio ad attivarsi per il recupero dell'antico sito ferroviario; il consigliere Salvatore Guangi (Forza Italia), per esprimere rammarico per l'assenza di un progetto di riqualificazione del territorio da affiancare alla delibera; Gennaro Esposito (Manfredi Sindaco), per chiedere se il gruppo Ferrovie abbia mai sollecitato la proprietà del sito. Dopo la replica dell'assessore Baretta, la delibera è stata votata per appello nominale e approvata a maggioranza con il voto contrario del gruppo di Forza Italia e l'astensione del consigliere Lange (gruppo Misto).

La storia della stazione Bayard

La stazione Bayard è un luogo di importanza storica straordinaria per la città di Napoli. Attivata nel 1839, fu capolinea della prima linea ferroviaria Napoli-Portici. Nel 1930 l'edificio venne adibito a teatro, utilizzato dal dopolavoro ferroviario delle Ferrovie dello Stato. Situata nella zona di corso Garibaldi, la struttura fu gravemente danneggiata dai bombardamenti e dall'esplosione della motonave Caterina Costa nel 1943 durante la seconda guerra mondiale, subendo ulteriori danni a causa del terremoto del 1980. E' proprio da quell'anno che l'edificio diventa di proprietà del Comune di Napoli.

Attualmente il sito è in stato di abbandono e negli anni sono numerose le discussioni che si sono aperte su progetti per il recupero di quello che rappresenta un vero e proprio pezzo di storia della città e dell'Italia intera. Ora si spera che questo passaggio fatto dal Consiglio comunale di Napoli possa rappresentare davvero una svolta per una 'rinascita' del luogo.