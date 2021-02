Le botteghe di San Gregorio Armeno omaggiano con una statuetta gli operai della Whirlpool

Un gesto simbolico per esprimere vicinanza ai lavoratori che in questi mesi non si sono mai fermati, e per sollecitare le Istituzioni affinchè impediscano la chiusura della fabbrica e la perdita di tanti posti di lavoro

Nell’ambito dell’iniziativa "San Gregorio Armeno in Amore a 360°”, gli artigiani della storica via dei pastori consegneranno una statuetta, realizzata dal maestro Salvatore Gambardella, agli operai della fabbrica Whirlpool di Napoli, in segno di solidarietà e sostegno alla lotta e alla difesa del proprio lavoro. La consegna avverrà domenica 14 febbraio, giorno di San Valentino, alle ore 10.00.

Un gesto simbolico per esprimere piena vicinanza alle donne e agli uomini che in tutti questi mesi non si sono mai fermati, e per sollecitare le Istituzioni affinchè facciano tutto il possibile per impedire la chiusura della fabbrica e la perdita di tanti posti di lavoro. Al momento della consegna saranno presenti gli Assessori del Comune di Napoli: Alessandra Clemente, Rosaria Galiero e Giovanni Pagano. L'iniziativa sarà accompagnata dalla voce del tenore pop Giuseppe Gambi che, dal balcone in Via San Gregorio Armeno, intonerà le canzoni d’amore più famose della nostra tradizione napoletana per scaldare i cuori dei presenti nel giorno di San Valentino. Tutto avverà nel rispetto delle distanze di sicurezza previste dalla normativa anti-contagio.

