Statale 268 “del Vesuvio”: ultimati i lavori per oltre 1,5 milioni di euro

Lungo la strada statale 268 “del Vesuvio” Anas ha ultimato l’intervento di realizzazione degli impianti di illuminazione di alcuni svincoli ricadenti nel tratto a quattro corsie della variante alla SS268 “del Vesuvio” dal km 8,400 al km 17,400, già oggetto dei conclusi lavori di raddoppio.



L’investimento complessivo dell’intervento – realizzato mediante Accordo Quadro, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla tutta la rete stradale di Anas – è di oltre 1,5 milioni di euro.

Nel dettaglio, mediante l’esecuzione dei lavori, sono stati illuminati gli svincoli di Somma Vesuviana Centro, Somma Vesuviana Sud, Ottaviano Zona Industriale, Ottaviano e Palma Campania.

Gli apparecchi illuminanti utilizzati sono del tipo a LED; questi ultimi – oltre al rispetto delle normative vigenti in materia di sostenibilità ambientale ed alla massima efficienza in funzione – garantiscono un notevole risparmio economico in termini di costi di gestione, anche grazie al sistema di regolazione del flusso luminoso installato, basato sulla radiofrequenza.

L’illuminazione degli svincoli garantisce altresì un’implementazione degli standard di sicurezza ed efficienza della rete stradale.

Nell'ambito dell'intervento, infine, sono stati anche installati lungo alcune rampe impianti di videosorveglianza, finalizzati essenzialmente al controllo degli sversamenti abusivi di rifiuti.

Ecco cosa è stato fatto:

• oltre 1,5 milioni di euro d’investimento complessivo

• utilizzate lampade di nuova tecnologia a led

• installati anche impianti di videosorveglianza lungo alcune rampe, per il controllo dell’abbandono abusivo dei rifiuti