'Stanotte a Napoli' sbanca in tv, Manfredi: "Ne siamo orgogliosi"

"'Stanotte a Napoli' è stato un grande successo. Grazie Alberto Angela, sei riuscito 'a illuminare Napoli con la luce che merita'. Ne siamo orgogliosi". Lo ha scritto su Twitter il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, commentando il successo di ascolti della trasmissione di Alberto Angela dedicata a Napoli andata in onda ieri sera su Raiuno.

"Napoli ha illuminato il Natale di tutti gli italiani. Il programma 'Stanotte a Napoli' - aggiunge Manfredi in una nota - ha regalato grandissime emozioni: per questo dico grazie alla Rai e grazie ad Alberto Angela per aver lanciato una sfida risultata vincente. I napoletani hanno tra le mani un immenso tesoro da custodire e valorizzare sempre di più. Adesso tocca a noi", conclude.

Lo share

Con il 22,7% di share, pari a 4 milioni e 154mila spettatori, 'Stanotte a Napoli' su Rai uno ha fatto da mattatore negli ascolti tv Rai nella prima serata di ieri. Coco su Rai3 ha ottienuto il 6,3% con 1 milione e 280mila spettatori, mentre La 'Giostra dell'Amore' su Rai 2 ha registrato il 3,5% con 720mila spettatori.