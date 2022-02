"Stalli per disabili occupati e scivoli ostruiti. Troppa inciviltà": la denuncia de La battaglia di Andrea

"Una cosa semplicissima, una fototessera, un'azione che tutti fanno nella vita e di una semplicità unica, diventa odissea per una donna disabile ad Afragola. Stalli h occupati, scivoli per la carrozzina ostruiti, barriere architettoniche per entrare nei negozi, e come se non bastasse, un posto disabili trovato libero nei pressi di un fotografo all'inizio di una delle vie principali della città, aveva il marciapiede ostruito dalla merce di una ferramenta che ostruiva la discesa dal veicolo per sistemare la donna sulla carrozzina...". Questo il racconto-denuncia dell'associazione La battaglia di Andrea che prosegue: "la soluzione è arrivata dopo la richiesta di aiuto da parte della signora all'associazione, che ha immediatamente contattato Michele Belvedere, fondatore di Belvedede Fotografi a Cardito, il quale ha subito accolto la signora nel suo negozio privo di barriere architettoniche, ha permesso alla signora di rifocillarsi dopo la fatica, e soprattutto le ha regalato le fototessere, gesto di solidarietà nei confronti di una persona che ha vissuto un'odissea per fare una cosa semplicissima!".

"Non è possibile che cose semplicissime diventano impossibili a causa dell'inciviltà delle persone - dichiara Asia Maraucci, presidente de La Battaglia di Andrea - bisogna reprimere questa inciviltà, più che stufi siamo stanchi, disperati, già abbiamo tantissimi problemi legati allo stato di disabilità, poi ci si mettono anche gli incivili che ci rendono la vita impossibile... Noi combatteremo sempre - prosegue - nella speranza che questi problemi siano eliminati! Non chiediamo la luna - conclude - chiediamo solo di vivere in pace con i nostri diritti".