Ottocento stage retribuiti: a gennaio 2024 il bando

Ottocento stage retribuiti. Il Comune di Napoli prepara il bando per l'inizio del 2024. Ad annunciarlo l'assessore comunale al Lavoro Chiara Marciani. "Dopo le feste pubblicheremo sul sito del Comune la gara per le agenzie del lavoro che si occuperanno di selezionare i partecipanti". La retribuzione sarà di 600 euro al mese per un anno, cento euro in più rispetto ai classici tirocini. "Speriamo di far partire i percorsi nel primo trimestre del 2024 e che alcuni di questi tirocini possano trasformarsi in assunzioni".

Si tratta della seconda fase del piano lavoro messo in campo dal Comune di Napoli. La prima si conclude oggi, 21 febbraio, con l'ultimo dei tre giorni dedicati all'incontro tra domanda e offerta che si è tenuto all'Albergo dei poveri dove oltre mille persone si sono prenotate per colloqui con agenzie del lavoro.