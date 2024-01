Lo storico stadio, teatro di epiche battaglie calcistiche, rinascerà dopo anni di chiusura: il progetto

Lo storico stadio "Cocozza" di Portici, chiuso da anni, rinascerà presto grazie ad un progetto di restyling approvato negli ultimi giorni. E' quanto annunciato in un post sui social dal sindaco Vincenzo Cuomo.

"Un’attesa novità riguarderà anche lo storico stadio 'Cocozza', in via Marittima, teatro di epiche battaglie calcistiche ma chiuso da anni, dove con ulteriori fondi del Pnrr si procederà a una completa riqualificazione e rifunzionalizzazzione per 1 milione e seicentomila euro. Il progetto prevede, infatti, sia il rifacimento di strutture già presenti, sia la creazione di ulteriori spazi, con nuove pavimentazioni e con il rifacimento dei vari impianti e delle relative condotte. A partire dalle tribune, gli interventi interesseranno ogni area, compresi quindi spogliatoi, servizi igienici e biglietterie. Un recupero importante, che ci consentirà di arricchire la nostra città con una risorsa dedicata allo sport completamente rinnovata e utilizzabile per diversi scopi. Poi avremo il tempo per valutare se realizzare il terreno di gioco in erba sintetica o lasciarlo in terra battuta", scrive il sindaco Cuomo.