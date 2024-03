Stadio del Napoli a Bagnoli? Vorzillo: "Date a me il Maradona e lo trasformerò nello Ski dome di Dubai"

Aurelio De Laurentiis ha annunciato nei giorni scorsi il desiderio di costruire lo stadio del Napoli a Bagnoli in 18 mesi, viste le difficoltà e gli oneri richiesti per ristrutturare il Maradona. Tale annuncio, anche se ancora lontano dal poter divenire realtà, soprattutto nei tempi auspicati dal patron del club azzurro, ha posto un problema importante: che fine farebbe poi l'ex stadio San Paolo? Manfredi si è dichiarato scettico al riguardo, ma dal mondo dell'imprenditoria napoletana inizia ad arrivare qualche proposta.

Piste da sci e grandi eventi internazionali al Maradona

L'imprenditore Gianlunca Vorzillo, dopo Edenlandia e Acquaflash, sarebbe pronto a rilevare anche lo stadio Maradona per trasformarlo in qualcosa d'altro, a servizio della città e del turismo. L'imprenditore raggiunto da NapoliToday spiega in anteprima quale potrebbe essere la sua idea: "La volontà di De Laurentiis di spostare il suo business a Bagnoli ci sta, perché consentirebbe di riqualificare un'area dismessa da anni, spostando il flusso turistico anche nell'area ovest della città. Sarei interessato col mio gruppo a riqualificarlo e a cambiare la destinazione d’uso. Si potrebbe allestire in estate un'area dedicata ai concerti e ai grandi eventi internazionali, mentre in inverno si trasformerebbe in stile Ski dome di Dubai implementando piste da sci, di hockey e di pattinaggio. Mentre nella parte del foyer realizzerei dei musei dedicati ad eventi sportivi o multimediali".