Spostamenti tra regioni, quando e come si potrà uscire (o entrare) dalla Campania

Il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, e il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) del 14 gennaio 2021 ha disposto il divieto di spostamenti tra regioni diverse - anche in zona gialla - fino a lunedì 15 febbraio (salvo che per motivi di lavoro, necessità urgente e salute).

In arrivo ordinanza sugli spostamenti tra regioni

In questi giorni il governo deve decidere se prolungare lo stop o concedere le riaperture. Tutto dipenderà dall'andamento dei contagi nelle prossime due settimane. L'indice Rt è sotto la soglia critica in Italia e in Campania al momento e dunque ci sono speranze concrete di una riapertura seppur parziale degli spostamenti tra regioni. Potrebbe essere concessa nei giorni feriali e vietata nei weekend, ma è presto al momento per fare ipotesi, bisognerà attendere almeno altri 10 giorni prima di capire se ci sarà un allentamento delle restrizioni in tale direzione.