La spiaggia della scena del film "Scusate il ritardo" sarà intitolata a Massimo Troisi

La spiaggia di Miliscola, dove 40 anni fa fu girata la scena del bacio tra Massimo Troisi e Giuliana De Sio nel leggendario film "Scusate il ritardo", sarà intitolata alla memoria dell'attore e regista napoletano. E' quanto annunciato dal sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione nel giorno del 70esimo compleanno dell'artista di San Giorgio a Cremano.

"Abbiamo deciso di intitolare alla memoria di Massimo Troisi, orgoglio napoletano nel mondo, la spiaggia di Miliscola. Qui, 40 anni fa, girò l’indimenticabile scena di “Scusate il Ritardo”. La scena del bacio, con Giuliana De Sio. Con il promontorio di Miseno sullo sfondo. Lo faremo quest’anno, in primavera. E lo annunciamo oggi, nel giorno dei festeggiamenti per i 70 anni dalla nascita dell’attore e registra. Sarà una grande festa, in uno dei luoghi più iconici dei Campi Flegrei. È un tributo necessario, doveroso. Ad imperitura memoria. Ringrazio il presidente del consiglio comunale, Mauro Cucco, che sta seguendo da mesi la realizzazione di questa importante iniziativa. Buon compleanno, Massimo. Ti porteremo sempre nel cuore", scrive il primo cittadino bacolese in un post sui social.