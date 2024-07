Apre la splendida spiaggia libera di Villa Ferretti

A Bacoli apre la spiaggia libera di Villa Ferretti, bene confiscato alla camorra. Un grande risultato per l'amministrazione di Josi Gerardo Della Ragione che, sui social, ha condiviso le prime immagini della spiaggia affollata.

"È tutto vero! Spiaggia libera. In un bene confiscato alla camorra. Pieno di vita, pieno di gente. Accade a Bacoli. A Villa Ferretti. È la vittoria dello Stato sulla criminalità organizzata. Abbiamo voluto che questo angolo di paradiso, restasse per sempre pubblico e gratuito. Per tutti. Tra il Castello Aragonese e l’Università Federico II.

Tra il Parco Archeologico Sommerso di Baia ed il Museo Archeologico dei Campi Flegrei. Vedere così tante persone, tra battigia e parco pubblico, ci riempie di gioia. Perché liberare un bene dalla camorra, ha senso solo se si fa vivere alla gente. E così accade qui, in uno dei luoghi più belli di Bacoli. Aperto ogni giorno, dal martedì alla domenica.

Per immergersi in acque cristalline. Veniteci nei giardini. Veniteci in mare. Godetevi questo simbolo di legalità, giustizia. Un patrimonio comunale, al servizio di tutti. È un grandissimo orgoglio, di cui andiamo fieri. Insieme, nulla è impossibile. Un passo alla volta", ha scritto il primo cittadino.