Ecco le migliori 15 spiagge per bambini in Campania

Presentazione delle Bandiere verdi (le più adatte ai bambini) presso la Casa della cultura "La porta della Terra" del Comune di San Salvo. Sono 155, una ogni 55 km (le altre all'estero). In Campania ce ne sono 15.

Sulle spiagge amiche dei bagnanti più piccoli, che vantano lo spazio necessario fra gli ombrelloni per consentire il gioco libero e indisturbato, sventolano bandiere verdi. A ciò si aggiunge mare calmo, pulito e accogliente, in cui l'acqua non diventa subito troppo alta e si possa fare il bagno in sicurezza e sono dotate di tutti i comfort e di servizi di ristorazione.

CAMPANIA

Agropoli-Lungomare San Marco, Trentova (Salerno) 2016; Ascea (Salerno) 2016; Centola-Palinuro (Salerno) 2009; Ischia: Cartaromana, Lido San Pietro (Napoli) 2016; Marina di Camerota (Salerno) 2009 (in foto); Pisciotta (Salerno) 2016; Pollica-Acciaroli, Pioppi (Salerno) 2016; Positano: Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno) 2015; Santa Maria di Castellabate (Salerno) 2012; Sapri (Salerno) 2012.