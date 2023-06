Sorrento, le tariffe sulle spiagge di Marina Grande e di Marina di Puolo: sconti per i residenti

L’amministrazione comunale di Sorrento, per venire incontro alle esigenze dei cittadini, e di concerto con soggetti aggiudicatari dei servizi sugli arenili pubblici di Marina Grande e di Marina di Puolo, ha fissato tariffe riservate ai residenti, che potranno usufruire di uno sconto sul noleggio di attrezzature secondo la seguente tabella: sdraio 3 euro, lettino 4 euro, ombrellone 4 euro.

Per i non residenti il tariffario è fissato in: sdraio 6 euro, lettino 7 euro e ombrellone 7 euro.