Spiagge a numero chiuso: nuovo blitz degli attivisti

Domani, domenica 25 mattina una nuova iniziativa con canoe per il mare libero, gratuito e pulito sempre a Posillipo ore 10 c/o Giuseppone a Mare ore 11 Largo Sermoneta. Ancora in mare e sulle spiagge contro la delibera per il numero chiuso sulle spiagge libere, per il libero transito anche dai lidi verso il mare, per la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono il passaggio. Perchè il mare torni a bagnare Napoli per tutti i suoi abitanti e non solo per chi può permettersi di pagare. Perchè le istituzioni a partire dal Comune di Napoli si facciano garanti di questi diritti e non complici di chi ne abusa per interessi privati!