Spiagge San Giovanni a Teduccio, al via indagine sulla sabbia

L'assessore comunale al mare Paolo Mancuso ha partecipato all'incontro con il presidente dell'Autorità di sistema portuale Andrea Annunziata ed il presidente della VI Municipalità Sandro Fucito per verificare la condizione delle spiagge di San Giovanni a Teduccio e le possibili soluzioni da adottare per ridurre i disagi alla popolazione.

È stata definita una procedura di massima rapidità per procedere con l'attività avviata per una preliminare indagine delle sabbie: con i primi risultati potranno essere svolte necessarie analisi di rischio in vista di un successivo, più ampio intervento, finalmente programmato e finanziato per il risanamento del territorio.

Sono state anche definite le soluzioni tecniche idonee a consentire comunque lo svolgimento della processione di San Giovanni Battista prevista nelle prossime settimane.

"È massimo l'impegno dell'amministrazione comunale e dell'Autorita portuale per assicurare il decoro delle spiagge", si legge in una nota di Palazzo San Giacomo.