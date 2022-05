"Spaziando", l’iniziativa presentata al Comune di San Giorgio a Cremano

Oggi 26 maggio 2022 presso il Palaveliero di San Giorgio a Cremano ha avuto luogo la manifestazione “spaziando”. La manifestazione, tenacemente voluta dall’amministrazione comunale ha inteso sensibilizzare le giovanissime generazioni alla coscienza ambientale e ad una cultura autentica della Pace. Erano presenti le massime autorità cittadine con il sindaco Giorgio Zinno, l’assessore Carlo Sarno, il presidente del consiglio comunale Michele Carbone. Ad organizzare l’evento il forum nelle associazioni di San Giorgio a Cremano, ente comunale, che era presente con il suo presidente Roberto Dentice.

L’iniziativa ha goduto del sostegno di molte associazioni presenti sul territorio e del della associazione internazionale Lions Clubs International. Questi erano a loro volta presenti con il Lions Club San Giorgio a Cremano Host nella persona del presidente Mariano Lebro, e molti altri soci e autorità Lions tra le quali il presidente di zona 4 Antonio Sticco, il presidente della II Circoscrizione Andrea Castaldo e il past governatore prof. Antonio Marte. L’associazione internazionale è ben conosciuta per gli sforzi umanitari e per le posizioni assunte verso una cultura della pace. È con questa ottica il Cclub di San Giorgio a Cremano e Sala Consilina Vallo di Diano hanno donato 10 ulivi all’interno del service “gli ulivi della pace”e dei simpatici gadget per la semina di piante officinali e da fiore. Hanno partecipato inoltre con con grande passione e generosità le scolaresche dell'IC Troisi e Dorso-Don Milani, dell'istituto Agrario Emanuele De Cillis. I partecipanti potranno leggere ed ascoltare opere liriche ed ammirare i dipinti dal socio Auser Antonio Lombardi, sempre con tema la pace.