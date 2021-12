"Sosta selvaggia per le messe": Borrelli scrive a Battaglia

Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, ha scritto una lettera all'arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia sul tema del parcheggio selvaggio all'esterno delle chiese. "A Napoli, purtroppo, neanche la fede riesce a fermare il fenomeno del parcheggio selvaggio ma, anzi, sembra che essa sia diventa un ulteriore incentivo alla sosta illecita e senza scrupoli", sono le parole di Borrelli.

La richiesta a Battaglia è che "lanci un appello per sensibilizzare i fedeli durante le omelie, attraverso i parroci delle chiese napoletane, perché stigmatizzino tali comportamenti poco consoni e non rispettosi dei principi cristiani della civile convivenza".

"Molti cittadini napoletani - entra nel dettaglio il consigliere - mi hanno segnalato che in occasione delle funzioni sacre domenicali e delle ricorrenze religiose, nelle strade circostanti Ie chiese, si registrano incresciosi episodi di parcheggio selvaggio da parte dei fedeli. Ho potuto constatare personalmente alcune di queste situazioni: mi riferisco in particolare a ciò che ho visto a via Tasso e corso Vittorio Emanuele, ma in generale su tutto il territorio cittadino, come testimoniato da numerose segnalazioni".

"Trovo paradossale - osserva ancora Borrelli - che per assolvere al dovere cristiano di partecipare alle sante messe, i fedeli commettano atti di inciviltà parcheggiando le proprie auto in sosta vietata sui marciapiedi, sulle strisce pedonali, in corrispondenza delle fermate degli autobus o, peggio, occupando gli stalli riservati ai portati di handicap. Si tratta di comportamenti scorretti e spesso prevaricatori contro i più deboli, che stridono con quello che dovrebbe essere il comportamento di un buon cristiano".