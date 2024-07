"Invaso" il consiglio municipale: arriva la sospensione per motivi di ordine pubblico

È stato sospeso per criticità di ordine pubblico il consiglio della IV Municipalità (San Lorenzo, Vicaria, Poggioreale, Zona Industriale) che aveva all'ordine del giorno il problema della mancanza di asili nido oltre che centri di aggregazione di ragazzi e anziani.

Mentre si stava discutendo, sono entrati in consiglio diversi cittadini che volevano essere ricevuti con urgenza. "Hanno infierito contro i consiglieri con frasi ingiuriose e offensive", denuncia il consigliere Enrico Cella consigliere del gruppo azzurri della municipalità. "È una altra pagina nera della IV Municipalità perché non è la prima volta che il consiglio viene 'invaso' dai cittadini, che senza aver concordato un appuntamento pretendono di avere priorità di essere ricevuti. Spero che si chiarisca la linea politica da intraprendere per i prossimi lavori di consiglio perché è inaccettabile andare avanti in queste condizioni", conclude Cella.