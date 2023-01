Call My Agent, Paolo Sorrentino è già un cult: "La papessa sarà Ivana Spagna"

Successo per Paolo Sorrentino attore nella serie tv in onda su Sky, Call My Agent Italia. Il regista interpreta se stesso alle prese con agenti accondiscendenti che elogiano la sua voglia di realizzare la terza stagione del "Papa" con Ivana Spagna pontefice.

Sorrentino regala alcune perle nei suoi dialoghi con i protagonisti della serie, tratta da un format francese, ‘Dix pour cent’. Sulla scuola il neoattore dice: “Sono stato ad una riunione di condominio nella scuola di mio figlio. Ha cominciato un genitore che suonava la batteria, dicendo di poter fare un corso pomeridiano di batteria, scatenando entusiasmo. La moglie, che insegna macarena, si è proposta di insegnare la macarena di pomeriggio, la macarena è importante, sprigiona la creatività, un altro si è proposto di fare corsi di ciclismo. Applausi, giubilo dei genitori, come in preda ad una droga. La maestra mi ha poi guardato, dicendomi che potevo, da regista, riprendere tutti i corsi. Lì il consenso è stato più moderato. Io ho detto che i miei figli sono grandi, ma quando erano piccoli andavano a scuola e giocavano di pomeriggio per i fatti loro. E tutto sommato mi sembrano felici sti ragazzi. I genitori hanno fatto calare un silenzio che si riserva solo agli ergastolani, insultandomi. A quel punto ho scritto una lettera a Dio. ‘Dio, occupati tu dell’istruzione’. Non dei figli, ma dei genitori. Nella scuola si può trovare il sentimento più orrendo dell’essere umano: l’entusiasmo immotivato”.

Già cult anche la risposta alla domanda, 'cosa consiglia per vivere bene a Roma': "Si compri un motorino".