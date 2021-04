Sorpresa per Serena Rossi a Canzone Segreta: "Non sapevo niente, vi giuro"

Una serata emozionante per la showgirl napoletana

Ieri è stata una puntata speciale per Serena Rossi, quella di Canzone segreta. Lei che è abituata ad organizzare sorprese per i suoi ospiti, infatti, questa volta si è ritrovata ad essere la protagonista di una delle stesse sorprese, senza saperlo.

A giocarle questo "scherzo" è stata la famiglia. "Io non sapevo niente, vi giuro", dice emozionata la Rossi, seduta sulla poltrona bianca. La sorella Ilaria la fa tornare bambina, riportandola indietro con gli anni; mentre una delle nonne gli invia un caloroso saluto in video. Ma la vera sorpresa è l'arrivo del compagno Davide Devenuto che entra in scena dopo la sorella Ilaria, gli zii e i genitori.

A fare da sottofondo è stata la canzone "Io che amo solo te", cantata da Tosca con la quale poi la Rossi è chiamata a duettare. Insieme, le due cantanti, "Almeno tu nell'universo".di Mia martini.