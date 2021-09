Sophia Loren festeggia il suo 87esimo compleanno, de Magistris: "Sei sangue e corpo di questa città"

Sophia Loren festeggia oggi il suo 87esimo compleanno. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha voluto dedicare un messaggio alla leggendaria attrice napoletana in questo giorno speciale.

"Anche se per noi sei senza età, ti facciamo tantissimi auguri per il tuo compleanno. Cara Sophia, sangue e corpo di questa città, Napoli ti stringe in un forte abbraccio", scrive il primo cittadino partenopeo.