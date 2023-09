Sophia Loren in ospedale, la nipote Alessandra Mussolini: "E' una roccia"

Grande spavento per Sophia Loren, dopo l'intervento al femore di domenica scorsa in seguito alla caduta accidentale nel bagno della sua villa a Ginevra. La diva 89enne ha riportato fratture all'anca. Ora è in miglioramento, ma la degenza potrebbe essere lunga data anche l'età dell'attrice puteolana.

"Ci siamo anche sentite al telefono e posso dire che aveva una bella voce, mi ha detto 'hai visto che scherzo ti ho combinato?’", dicono i familiari. Alessandra Mussolini, intervenuta a La vita in diretta su Rai1, ha confermato le buone notizie arrivate sulla zia. “E’ sotto controllo medico in clinica non ha sbattuto la testa, è solamente l'anca che ha subito danni. Dovrà fare il suo percorso di riabilitazione ma ha reagito bene. E' una roccia",

Sophia Loren avrebbe dovuto tagliare il nastro di un ristorante con il suo nome a Bari in questi giorni, ma la sua presenza è stata rimandata dopo l'infortunio.