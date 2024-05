Sonrisa, spiragli sul futuro: il "Castello delle Cerimonie" potrebbe restare (temporaneamente) aperto

Si deciderà nei prossimi mesi il futuro della Sonrisa, la struttura ricettiva di Sant'Antonio Abate resa nota dal format tv prima "Boss delle cerimonie" e poi "Castello delle Cerimonie". Confiscata definitivamente lo scorso febbraio, sarà a breve oggetto di perizie, come spiegato dalla sindaca del comune napoletano Ilaria Abagnale.

Gli esperti stabiliranno impatto ambientale, paesaggistico, urbanistico ed idrogeologico delle strutture abusive che si è accertato sono state edificate nel complesso. Inoltre, le perizie consentiranno anche di stimare il valore della struttura.

Il nuovo Consiglio comunale (a breve sono previste le elezioni) dovrà successivamente decidere se demolire le strutture abusive oppure se sanarle e acquisirle nel patrimonio dell'ente.

Il Comune di Sant'Antonio Abate ha anche chiesto un canone di occupazione alla Sonrisa, che dovrà essere corrisposto partendo dallo scorso 15 febbraio, in sostanza dalla confisca definitiva, calcolato sulla base delle tabelle dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare: se la famiglia Polese, ex proprietaria della Sonrisa, pagherà, il "Castello delle Cerimonie" resterà aperto ancora qualche mese.

La vicenda giudiziaria

Il caso relativo alla Sonrisa è iniziato nel 2011, con gli inquirenti che contestarono una lunga serie di abusi edilizi realizzati secondo loro a partire dal 1979 su di un'area ampia oltre 40mila metri quadri.

Con la sentenza del tribunale di Torre Annunziata, emessa nel 2016, vennero condannati Rita Greco, defunta moglie del "Boss delle Cerimonie" Tobia Antonio Polese, e Agostino Polese, suo fratello, che ricopriva la carica di amministratore della società.

La sentenza di primo grado venne riformata in parte dalla Corte d'Appello di Napoli e dallo scorso febbraio la sentenza è passata in giudicato con il pronunciamento della Cassazione. In quell'occasione la Suprema Corte, oltre a rendere esecutiva la parte della sentenza inerente la confisca, ha anche sancito la prescrizione dei reati contestati agli indagati.