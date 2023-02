Solfatara, via ai lavori di pulizia e messa in sicurezza

Sono partiti nella giornata di mercoledì i lavori di pulizia e di messa in sicurezza della Solfatara di Pozzuoli. Dopo anni di chiusura, nelle scorse settimane è arrivata la firma del verbale di dissequestro dell’area, con l'affidamento all’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei.

“Questo primo passo è stato reso possibile grazie alla positiva sinergia istituzionale - afferma Francesco Maisto presidente dell’Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei - . Desidero ringraziare il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni, il presidente della Regione Vincenzo De Luca per la grande disponibilità, il vice presidente e assessore regionale all’ambiente Fulvio Bonavitacola e SMA Campania SpA, che ha messo a disposizione squadra e attrezzature per concludere in tempi brevi questa prima fase“.