Nuova apertura per Sole 365 nel cuore del Vomero. La nota catena di supermercati aggiungerà presto, a quelli già presenti, un nuovo punto vendita nel quartiere collinare.

Il nuovo supermercato nascerà in via Kerbaker, a pochi passi da piazza Vanvitelli, negli storici locali che per anni hanno ospitato il mega store Oviesse.