Come scambiarsi soldi in sicurezza ai tempi del Covid: l'invenzione di un napoletano | VIDEO

Un oggetto brevettato da poco, la cui funzione è quella di azzerare il rischio di trasmissione di qualsiasi tipo di virus e batteri, ai tempi del Covid, attraverso lo scambio di soldi tra persone. Questa l'invenzione di Enzo Tafuri, che vive da anni in provincia di Como, ma è originario di Giugliano in Campania in provincia di Napoli

Con questo semplicissimo strumento dalle dimensioni molto ridotte - spiega QuiComo - le persone che lavorano manipolando soldi (cassieri, farmacisti, panettieri, ambulanti, etc) potranno incassare moneta e banconote, dare resto, senza mai avere il contatto diretto con il denaro e di conseguenza avere sempre le mani igienizzate senza l' uso di guanti inquinanti e disinfettanti costosi.

"Io lo sto gia usando - dice Enzo - nella mia attività e tutte le persone, oltre a complimentarsi per l' ingegno e funzionalità di questo semplicissimo oggetto, si chiedono come mai io sia l' unico ad usarlo e come mai non ci sia ancora un azienda disposta a produrne".

ULTERIORI DETTAGLI SU QUI COMO

.