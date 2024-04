Campi Flegrei, la richiesta del sindaco di Bacoli: "Sisma bonus per le case subito"

"Sisma bonus per le case. Subito. È questa la misura che il Governo italiano deve adottare per permettere ai cittadini dei Campi Flegrei di vivere in sicurezza. Dobbiamo preservare le abitazioni, le attività commerciali. E, dove necessario, metterle in sicurezza. Non è un’elemosina. Ma un diritto, un’esigenza concreta, per decine di migliaia di famiglie che vivono le conseguenze di un fenomeno unico in Italia. E non solo. Il bradisismo". A chiederlo è il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione in un lungo post sui social.

"Stiamo facendo molto per convincere le nostre comunità che qui si può convivere su una caldera vulcanica, segnata da sismi lenti e, spesso, continui. Stiamo facendo tantissimo per assicurare ai bagnanti, ai turisti ed ai vacanzieri che vengono nelle nostre città, un territorio sempre più resiliente, sicuro. Oggi la cultura del rischio, della prevenzione, è molto più alta rispetto ad un anno fa. Ed è merito di tutte le istituzioni. La sinergia ha funzionato. Adesso va però fatto un passo in avanti. Senza il quale, non saremmo più credibili agli occhi dei cittadini. E questo passo si chiama 'sisma bonus'. È un diritto dei cittadini della terra flegrea. Da Bacoli lo chiediamo con forza. E, con la stessa determinazione, sono certo che lo chiederanno tutti. Perché questo non è il tempo per perdersi in futili polemiche. O in occasionali lezioni. Alla gente non interessa nulla delle chiacchiere. Dobbiamo continuare a fare fronte comune. A fare i fatti. Come abbiamo già fatto. Dobbiamo continuare ad informare, a fare prevenzione, a provare i piani di evacuazione. Dobbiamo continuare a fare sopralluoghi, a parlare con i cittadini. Già nelle prossime ore, a Bacoli, daremo nuove risposte concrete a chi ci ha chiesto di verificare le proprie abitazioni dopo l’ultima scossa. Quella di magnitudo 3.9, con epicentro in mare. Al largo di Punta Epitaffio. Tra le più forti avvertite negli ultimi decenni a Bacoli e nei Campi Flegrei. Ma senza il sisma bonus, diventa tutto più complesso. Dobbiamo vincere anche questa battaglia collettiva. Perché se diamo certezza ai residenti, a chi qui ci vive, alle famiglie, a tutti, allora potremmo poi meglio costruire un territorio sempre più a misura anche di turista. Verso lo sviluppo sostenibile a cui tutti noi tendiamo", ha aggiunto il primo cittadino bacolese.

I sopralluoghi sul territorio dopo la scossa di magnitudo 3.9

Della Ragione ha parlato anche dei sopralluoghi successivi alla forte scossa di terremoto di magnitudo 3.9 registrata nelle prime ore di sabato: "Ho incontrato tanti nostri concittadini preoccupati, impauriti. In strada, nelle piazze. Abbiamo fatto più di 80 sopralluoghi in abitazioni, in tutto il paese. Abbiamo controllato tutte le scuole di Bacoli. E i risultati sono stati positivi. Le strutture pubbliche e private hanno resistito alla scossa più importante registrata nel nostro mare negli ultimi 40 anni. In alcuni casi, per le facciate di palazzi e case, ho dovuto emanare ordinanze di messa in sicurezza. Ma parliamo di immobili in stato di abbandono. Continueremo con le verifiche anche nei prossimi giorni. Mentre per gli edifici scolastici, la situazione è interamente positiva. Sono i luoghi più sicuri in cui possono recarsi i nostri figli".