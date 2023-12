The Voice Kids: vince Simone, il pupillo di Clementino

Simone Grande ha vinto la seconda edizione di The Voice Kids ed ha portato in alto il Team Clementino. Ieri sera il gran finale della versione junior del noto talent show che premia le più belle voci del Belpaese tra i sette e i quattordici anni.

Alla conduzione Antonella Clerici insieme ai coach Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Arisa e - appunto - Clementino. La finale ha ottenuto ben 3 milioni 618 mila spettatori e, con il 23,5% di share, è stato il programma più visto della prima serata.

I quattro super finalisti si sono esibiti con il proprio cavallo di battaglia’, ed è stato il pubblico in studio a scegliere il vincitore della seconda edizione di ‘The Voice Kids’. Alla fine del programma tutti i bambini si sono esibiti insieme sulle note dell’immancabile pezzo natalizio ‘All I want for Christmas’.