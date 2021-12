Alessandro Siani presenta il nuovo film: “Lo spirito del Natale è l’unica cosa che ci può salvare”

Questa mattina presso il Grand Hotel Vesuvio è stato presentato il nuovo film di Alessandro Siani “Chi ha incastrato Babbo Natale?”, con Christian De Sica, Diletta Leotta e Angela Finocchiaro. La pellicola, prodotta da Bartlebyfilm, Indiana Production e Vision Distribution, sarà nelle sale da oggi.

“Oggi siamo tutti in pericolo, non sai mai cosa può succederti domani. In questo momento l’unica cosa che ci può salvare è lo spirito del Natale. In questo film volevo mettere i miei primi tormentoni, rimescandoli con quello che sta succedendo. Adesso una nuova pagina: dobbiamo raccontare la realtà, il Paese. Sapete che mi piace fare i monologhi, ma ora si devono allargare e diventare film e parlare di cose come la precarietà”, spiega Siani

Di cosa parla il film

La Wonderfast, azienda di consegne online più potente del mondo, domina il mercato per tutto l'anno tranne a Natale. Per far fallire Babbo Natale, assoldano il capo dei suoi elfi, convincendolo ad infiltrare nella sua fabbrica un nuovo manager: Genny Catalano, conosciuto come il “re dei pacchi”.

In realtà i pacchi in questione non sono i doni natalizi quanto piuttosto i famigerati “pacchi”. Genny, infatti, è un volgare truffatore che vive di espedienti coadiuvato da Checco, un piccolo scugnizzo di 8 anni. L’arrivo della coppia al Polo Nord darà vita ad una serie di guai ma alla fine, complice l'improbabile contaminazione reciproca che nasce tra Genny e Babbo Natale e l'inaspettato aiuto della Befana, la magia natalizia riuscirà a trionfare.