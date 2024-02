Oltre 1000 persone in maschera sfilano per le strade: "E' la magia del Carnevale"

"È la magia del Carnevale! Oltre 1000 persone in maschera hanno sfilato tra Miliscola e Fusaro. Un fiume di bambini. Ed un successo clamoroso. Abbiamo registrato già tre pienoni. Tra coriandoli e carri allegorici. Era una sfida quella di vivere una lunga settimana di feste, in tutta la città. Ma Bacoli, e chi sceglie la nostra terra, sta rispondendo alla grande. Gente ovunque. E bimbi dappertutto. Basta vedere le foto di Piazza Rossini, stracolma. O le immagini con il drone del lungomare di Miliscola. Fino a poco prima della pioggia improvvisa". Così il sindaco di Bacoli Josi Gerardo Della Ragione ha commentato con soddisfazione l'esito degli eventi organizzati dal comune flegreo in occasione del Carnevale.

"Abbiamo ancora due grandi show. Sabato pomeriggio, dalle 15.30, a Cappella. E domenica mattina, dalle 9.30, in sfilata dalla Villa Comunale a Miliscola. La nostra più grande piazza sul mare. Per il grande finale. Insieme, per un Carnevale indimenticabile. Tenetevi pronti, piccoli. Perché Carnevale non è ancora finito. Bacoli è tutta vostra", aggiunge il primo cittadino bacolese in un post sui social.