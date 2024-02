Personaggi dei cartoons, giocolieri e trampolieri: torna la sfilata di Carnevale

Dopo il successo dello scorso anno, domenica 11 febbraio si svolgerà la II edizione di “San Giorgio a Cremano in maschera”, l'evento di Carnevale sul territorio del comune alle porte di Napoli.

"In molti - scrive il sindaco di San Giorgio, Giorgio Zinno, sui social - mi state chiedendo di questo evento per vivere insieme la magia delle maschere di Carnevale e divertirci tutti insieme e quindi, secondo quanto previsto, dalle 10.00 alle 13.30, in via Manzoni - precisamente nel tratto tra via Carducci e via Salvatore di Giacomo – sfileranno personaggi dei cartoni animati e della tradizione legata al Carnevale, per condividere insieme ai tantissimi bambini travestiti, una intera mattinata di festa. Anche quest’anno vi saranno trampolieri e giocolieri e una postazione per le foto ricordo. Tuttavia, qualora le previsioni meteo non ci consentissero di festeggiare all'aria aperta, non intendiamo rinunciare a questo appuntamento tanto atteso dalle famiglie e dai più piccoli e i festeggiamenti si sposteranno in Fonderia Righetti, allo stesso orario. Se invece, come ci auguriamo, le condizioni meteorologiche ci consentiranno di lasciare invariato il programma, vi anticipo che domenica, dalle 08:30 alle 13:30, vi sarà l’interdizione al traffico veicolare e il divieto di sosta nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. Carducci e l’intersezione con via Salvatore Di Giacomo".