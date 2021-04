Sesso tra i giovani: uno su quattro lo fa non protetto. Lo studio della Federico II

Solo un ragazzo su cinque si è sottoposto a una visita dall'urologo, il 65% dei giovani non ha mai parlato di sessualità con il proprio padre, otto su 10 visitano siti pornografici e uno su quattro ha rapporti sessuali non protetti. Questa la fotografia scattata nell'ambito del progetto 'La maleducazione sentimentale dei giovani', grazie a una survey somministrata da Fondazione Pro a 1000 ragazzi napoletani tra i 16 e i 19 anni.

"I numeri ci dicono che una ragazza su tre e uno su due assumono regolarmente superalcolici nel weekend - ha affermato Vicenzo Mirone, ordinario di Urologia dell'Università Federico II di Napoli e presidente di Fondazione Pro - , la metà degli adolescenti passa su internet più di cinque ore al giorno Dad esclusa, il 25% delle giovani e il 18% dei loro amici fumano abitualmente, il 25% dei maschi e il 10% delle femmine ha fatto uso di droghe leggere, una su due e uno su tre non praticano alcun tipo di sport.

Una generazione inoltre lontanissima dalla copertura contro l'Hpv: a essersi vaccinati sono meno della metà delle adolescenti contro il 12% dei loro coetanei. Partiamo dai primi dati epidemiologici presentati oggi alla Fondazione Banco di Napoli per capire come invertire la rotta, parlando con i ragazzi e fornendo loro gli strumenti necessari per vivere una vita sana e piena".