Il Servizio Sanzioni Amministrative del Comune di Napoli cambia sede dal 12 febbraio prossimo. Il servizio si trasferirà, infatti, da via Pietro Raimondi 19 presso la nuova sede sita in via Diocleziano 330, a Fuorigrotta.

A partire dalla suddetta data - rende noto l'ente di Palazzo San Giacomo - il pubblico sarà ricevuto esclusivamente presso gli uffici della nuova sede.