"Servizi locali tra pubblico e privato", due giorni di convegno al Suor Orsola

Il 7 e l'8 giugno 2023 si terrà, presso la Biblioteca Pagliara dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Corso Vittorio Emanuele 292), il convegno dal titolo “I servizi locali tra pubblico e privato. L’infinita transizione verso il mercato”.

In particolare il 7 giugno il dibattito verterà sullo stato dei servizi pubblici in regione, questione che si intreccia anche con l'attualissimo argomento dell'autonomia differenziata.

Il consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli ha riconosciuto 4 crediti formativi per la partecipazione al Convegno.

Il 7 giugno

Il convegno inizierà alle 10 del 7 giugno con i saluti istituzionali. Parteciperanno: il prof. Lucio d’Alessandro Rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa, il prof. Gianfranco Nicoletti Rettore dell’Università della Campania Luigi Vanvitelli, il prof. Tommaso Edoardo Frosini Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche Università Suor Orsola Benincasa, l'avv. Immacolata Troianiello Presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Napoli, la prof.ssa Alessandra Sardu Presidente di ABC, il dott. Francesco Todisco Presidente Consorzio di Bonifica del Volturno, il prof. Riccardo Realfonzo Direttore della Scuola di Governo del Territorio Co-direttore del Master in «Management dei servizi pubblici locali».

Alle ore 10.30 il prof. Carlo Iannello Università della Campania Luigi Vanvitelli Direttore del Master in «Management dei servizi pubblici locali» tratterà l'argomento “Master di II livello in «Management dei servizi pubblici locali»: opportunità per le aziende di servizio pubblico del Mezzogiorno d'Italia”.

Alle 10.45 si parlerà de “La nuova disciplina dei servizi locali di rilevanza economica”. Modera: prof. Sergio Marotta, Università Suor Orsola Benincasa. Relazione introduttiva: prof. Giuseppe Caia, Università di Bologna. Intervengono: avv. Harald Bonura, Studio legale Bonura Fonderico, prof. Giuseppe Piperata, Università di Venezia, prof.ssa Vera Parisio, Università di Brescia. Conclude: prof. Guido Clemente di San Luca, Università Vanvitelli.

Alle 15 si parlerà de “I servizi pubblici locali in Europa tra pubblico e privato”. Modera: il prof. Carlo Iannello, Università Vanvitelli Direttore del Master in «Management dei servizi pubblici locali». Intervengono: prof. Federico Caporale, Università dell'Aquila, il prof. José Alenza, Università di Navarra – Spagna, la prof.ssa Martine Long, Università d'Angers – Francia, il dott. Giacomo Roma, Servizio studi Banca d'Italia.

Alle 17 si terrà “Le nouvel interventionnisme économique: soutien à l’activité privé, services publics”, Lectio magistralis del prof. Pierre Delvolvé Professeur émérite de l'Université de Paris Panthéon-Assas Membre de l'Académie des sciences morales et politiques (Institut de France).

L'8 giugno

Alle 11 si terrà la Tavola rotonda “I servizi pubblici locali nella Regione Campania: criticità e prospettive”. Modera: il prof. Riccardo Realfonzo, Università del Sannio. Intervengono: il dott. Umberto De Gregorio, Presidente EAV, l'ing. Sergio de Marco, Direttore ABC, l'ing. Nicola Pascale, Amministratore unico ANM, il prof. Luca Mascolo, Presidente EIC, il dott. Roberto Barbieri, Amministratore delegato Gesac, il dott. Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale.

Al termine della Tavola rotonda è prevista la proiezione di un video, nel quale i Responsabili dei Moduli tematici illustreranno finalità e modalità degli insegnamenti che strutturano il percorso formativo del Master in «Management dei servizi pubblici locali».