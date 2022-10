Comune di Napoli, nuova indagine per conoscere l'esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali

Parte la seconda tornata dell’indagine conoscitiva del Comune di Napoli per indagare l'esperienza dei cittadini nella fruizione dei servizi digitali erogati. Sarà possibile partecipare, compilando un breve questionario sul sito del Comune all'indirizzo: https://panel.forumpa.it/limesurvey/index.php/283947?lang=it



Modalità di accesso e tipologia di servizi digitali fruiti, livello di soddisfazione e proposte di miglioramento al centro dell'indagine: "Il digitale, la cui centralità era evidente già prima della pandemia, ha dimostrato tutta la sua forza negli ultimi due anni, garantendo la continuità dei servizi, ma anche il rapporto e il dialogo con cittadini e imprese in un momento particolarmente difficile, durante il quale ogni amministrazione ha dovuto e saputo reagire, pur non avendo in molti casi la preparazione e gli strumenti adatti. In questo momento riteniamo, quindi, che sia fondamentale conoscere l’opinione dei cittadini e le modalità di accesso e di utilizzo dei servizi digitali per migliorarne efficacia ed efficienza. Per questo, il Comune di Napoli rilancia in versione aggiornata e migliorata il breve questionario, finalizzato ad indagare l’esperienza di cittadini e imprese nella fruizione dei servizi digitali rilasciati dal Comune. L’obiettivo è lavorare insieme, per creare valore comune e per avviare politiche di innovazione che rispondano ad esigenze concrete e realmente sentite dagli utenti. Il questionario è uno strumento utile per conoscere che cosa pensano i cittadini dei servizi digitali che utilizzano, ma anche per indagare le prassi di accesso (quante volte si accede a servizi on line, quali servizi sono maggiormente utilizzati), i punti di forza e i limiti dei servizi digitali offerti", si legge sul sito del Comune di Napoli.