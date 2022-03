Il sindaco Manfredi sul set di Mina Settembre: "Volto di una Napoli positiva ed accogliente"

"Ieri mattina sono stato sul set di Mina Settembre. Serena Rossi è come Mina, sorridente e solare. È il volto di una Napoli positiva, variegata, accogliente, quella che tutti noi viviamo quotidianamente. La serie rappresenta uno spaccato di vita vera, con il mare che fa da cornice e con una luce incredibile che si propaga anche nelle piazze e in quei vicoli in cui il sole e il mare sono nel cuore delle persone". Così il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, che si è recato nella giornata di lunedì sul set di Mina Settembre, la serie tv targata Rai, di cui sono iniziate le riprese nelle ultime settimane in vista della seconda stagione.

"Con i produttori abbiamo condiviso quanto sia importante per la nostra città l'industria cinematografica. La narrazione di Napoli, sulla quale stanno scommettendo leader del settore come la famiglia Lucisano, valorizza ed esalta le bellezze della nostra città, moltiplicando l’offerta turistica. Ci sono ricadute importanti sull'intero indotto, da quello alberghiero a quello della ristorazione. Ma c’è un dato ulteriore, forse il primo da considerare. Il cinema è una vera industria culturale, con tanti posti di lavoro innanzitutto. In ‘Mina Settembre’ sono coinvolte oltre 2000 professionalità, tra attori, tecnici, maestranze e comparse, di cui l’80% è napoletano", ha aggiunto il primo cittadino partenopeo.

"Come Comune di Napoli il nostro impegno sarà duplice: coltivare il talento dei professionisti e dei tanti attori del territorio, allo stesso tempo investire sulle infrastrutture e su spazi dedicati e attrezzati per offrire alti standard tecnico – qualitativi all’industria dell'audiovisivo", ha concluso Manfredi.