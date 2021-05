Smaltimento illecito di rifiuti: nei guai un calzaturificio

In un'area a confine con il territorio di Casavatore, gli agenti della Polizia Locale di Arzano guidata da Biagio Chiariello hanno sequestrato un calzaturificio di 3 piani al cui interno sono stati rinvenuti diversi scarti di lavorazione, collanti, vernici, etc.

Da un primo controllo, spiega un comunicato della Polizia Locale che ha eseguito l'operazione, tutta la documentazione sembrava essere in regola, ma poi il titolare della fabbrica non è stato in grado di giustificare le modalità di smaltimento degli scarti di lavorazione.

In particolare, in un'area retrostante alla fabbrica sono stati notati grossi sacchi neri con all'interno ritagli di pellame.

L'intera area è stata posta sotto sequestro con apposizione dei sigilli e l'uomo deferito all'Autorità Giudiziaria per reati ambientali di cui al Testo Unico Ambiente. Sono stati sequestrati, inoltre, i macchinari adibiti alla lavorazione e circa 500 paia di scarpe. Il sequestro è stato convalidato dall'Autorità giudiziaria.