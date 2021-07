seiunsupereroe: la nuova campagna di sensibilizzazione targata assomozziconi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

#SEIUNSUPEREROE è il nome della nuova campagna, firmata ASSOMOZZICONI, associazione italiana nata nel 2017(dall’impegno e sensibilità dei 2 soci fondatori: Assorecuperi, associazione nazionale delle imprese operanti nel settore del recupero e del riciclo di rifiuti, e F.I.T., Federazione Italiana Tabaccai), con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica ai temi della tutela ambientale, volta sensibilizzare l’opinione pubblica al problema dei mozziconi dispersi nell’ambiente. #SEIUNSUPEREROE è un progetto che nasce per trasmettere in modo fresco ed innovativo un messaggio di sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente: lo scopo della campagna è quello di convincere le persone che fumano a modificare l’abitudine di gettare i mozziconi a terra. Protagonisti della campagna sono il brano musicale ed il relativo videoclip intitolati “Supereroe”; entrambi ruotano attorno al percorso di sensibilizzazione che porta un ragazzo comune abituato, inconsciamente, a fare un gesto purtroppo comune a tante persone ma che, grazie alla personificazione della propria coscienza, capirà l’errore, prodigandosi per trasmettere a quante più persone possibile la “corretta abitudine” e trasformandosi, a suo modo, in un Supereroe. Il brano unisce le sonorità funky, caratteristiche degli anni ’80-’90, ad un testo e vocalità che strizzano l’occhio al Pop/Rap moderno, una fusione creata per unire le diverse generazioni e proiettarle verso un unico obiettivo. Il testo del brano non demonizza il gesto del gettare a terra il mozzicone, si limita a comunicare che il gesto “non va bene”, pone il focus sul giusto atteggiamento da tenere: – “non mi lasci qua” – riconoscendo un’immagine positiva di chi compie il gesto corretto, trasformandolo in “Supereroe”, come il protagonista del video. Giovanni Risso, Presidente FIT e Assomoziconi: “Vogliamo essere gli artefici di un cambio di rotta rispetto ad abitudini sbagliate, gettare un mozzicone a terra è un gesto che nella maggior parte dei casi viene compiuto senza riflettere, un gesto automatico che, non per questo, può essere ignorato. Siamo convinti che per modificare le abitudini, soprattutto quelle sbagliate debbano essere forniti dei messaggi positivi. Noi con questa iniziativa vogliamo provare a dare un esempio di come basti poco per potersi sentire un supereroe e salvare le nostre città da chi abbandona mozziconi e rifiuti per strada.” Tiziano Brembilla, Presidente Assorecuperi e Vice-Presidente di Assomozziconi, in merito al messaggio della nuova campagna: “Le persone compiono dei gesti, come gettare una bottiglietta di plastica a lato della strada o un mozzicone a terra, ed ignorano le conseguenze che questi possono avere sull’ambiente; chi disperde un rifiuto nell’ambiente si sbarazza di un problema personale, creandone uno più grande per la comunità. Con questa nuova campagna vogliamo lanciare un messaggio diverso e, in un certo senso, nuovo: fino ad oggi gran parte delle campagne di questo genere si concentrava sulla raccolta dei mozziconi da terra, quando ormai il danno era fatto; il nostro obiettivo invece è quello di modificare le abitudini delle persone ed anticipare il problema, buttando i mozziconi nel modo corretto”. Link Utili: Videoclip Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WWyB-WFFih8 Web Page ASSOMOZZICONI: https://www.assomozziconi.it ASSOMOZZICONI Via Leopoldo Serra 32 00153 Roma (Rm) Tel. 06.58.55.04.79 Mail: info@assomozziconi.it FIT - Federazione Italiana Tabaccai Via Leopoldo Serra 32 00153 Roma (Rm) Tel. 06.58.55.01 Fax 06.58.99.878 Ufficio stampa: ufficiostampa@tabaccai.it ASSORECUPERI Corso Venezia 47 20121 Milano (Mi) Tel. 02.77.50.451 Ufficio stampa: comunicazione@assorecuperi.it