Il segreto di Liberato svelato al cinema

Gradita sorpresa per i fan di Liberato in programma il 9 maggio, giornata da sempre emblematica per l'artista napoletano. Uscirà in quella data infatti il film "Il segreto di Liberato" con regia di Francesco Lettieri.

Si tratta di una produzione Red private, in collaborazione con Carpet Ilbe Anemone film.

Regia di

FRANCESCO LETTIERI e GIORGIO TESTI

Regia animazione di

GIUSEPPE SQUILLACI e LRNZ

Scritto da

FRANCESCO LETTIERI

Prodotto da

ELLIDA BRONZETTI, FABRIZIO CARRATÙ, OTTAVIO MASSIMO PETRONI

Con le voci di

LIBERATO

SIMONA TABASCO

NANDO PAONE