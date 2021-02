Scuola, oggi nessuna ordinanza. Ma per la chiusura delle superiori trapela anche una data

Situazione tutta in divenire quella della scuola a Napoli. Oggi pomeriggio, alle 18.30, Vincenzo De Luca presiederà un incontro con l’Unità di crisi Covid a Palazzo Santa Lucia. Nella riunione, si parlerà anche dell'incremento contagi negli istituti della regione.

Nonostante pareva fosse concreto lo spettro di una nuova ordinanza per fermare le lezioni in presenza alle superiori, da Palazzo Santa Lucia fanno sapere che è da escludersi, almeno per oggi, qualsiasi provvedimento in tema di restrizioni anti-contagio. Insomma: per sapere se in Campania cambierà qualcosa, in particolare per le lezioni in presenza nelle scuole, bisognerà attendere domani.

Ma del ritorno alla Dad, per gli studenti più grandi, è già trapelata anche una data: il 15 febbraio.

C'è da specificare che la riapertura delle scuole superiori, dal primo febbraio, è una decisione che Palazzo Santa Luica ha subito: è stato il Tar, con un'ordinanza d'urgenza, a stabilirla dopo aver accolto la richiesta dei comitati No Dad. Che si dicono già pronti ad una nuova battaglia legale con il governatore, questo attraverso un ricorso al Tar che a loro dire sarebbe già pronto.