Covid, nel napoletano nuova ordinanza di sospensione delle attività scolastiche in presenza

"Nelle prossime ore firmerò una nuova ordinanza di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado di Palma Campania fino a venerdì 21 gennaio". Questo l'annuncio del sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma via social.

"I nostri ragazzi hanno bisogno di andare a scuola, di studiare insieme e di sviluppare pienamente la loro socialità, ma i dati epidemiologici della quarta ondata stanno preoccupando tutta la popolazione. Di concerto con gli altri sindaci dei paesi limitrofi, ci siamo assunti una responsabilità importante, volendo consentire la riapertura in totale sicurezza, senza ulteriori rinvii e chiusure, già a partire dalla giornata di lunedì 24 gennaio", ha aggiunto il primo cittadino palmese.