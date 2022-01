Guasti alle caldaie, chiuse due scuole nel napoletano: la decisione

Due istituti scolastici resteranno chiusi a Poggiomarino nelle giornate di giovedì e venerdì a causa di guasti alle caldaie. E' quanto reso noto dal sindaco Maurizio Falanga via social.

"Purtroppo i guasti alle caldaie a gasolio delle scuole Falcone e De Filippo (plesso di via Papa Giovanni XXIII) si sono rivelati più gravi del previsto e la riparazione delle stesse potrebbe richiedere più tempo di quello programmato. Per tale motivo ho firmato un’ordinanza di chiusura dei due plessi scolastici per i giorni 13 e 14 gennaio", scrive il primo cittadino.