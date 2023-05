Giro d'Italia a Napoli, scuole chiuse in alcuni quartieri cittadini: la decisione del Comune

Le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido, insistenti sui territori delle Municipalità 4 e 6 di Napoli resteranno chiuse nella giornata di giovedì 11 maggio in occasione della tappa del Giro d'Italia 2023. Questa la decisione presa dal Comune.

Nell'ordinanza sindacale con cui viene disposta la chiusura, Palazzo San Giacomo spiega che la decisione è stata presa in considerazione del fatto "che il passaggio degli atleti interessa principalmente le strade e le arterie ricadenti nei territori delle Municipalità 4 e 6, già normalmente soggette a traffico intenso nei giorni di svolgimento delle attività didattiche nelle relative scuole,con possibile disagio al servizio di trasporto scolastico e della fornitura dei pasti; l’impatto di tale evento sportivo sulla viabilità di dette strade impone la necessità - a tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini - di limitare gli spostamenti degli alunni e del personale addetto nei tragitti verso le scuole ricadenti nei territori delle suddette municipalità".

Giro d'Italia a Napoli, il dispositivo di traffico e i divieti di circolazione

La tappa

Il Giro arriva a Napoli per la 46esima volta. La tappa Napoli-Napoli sarà una gara breve ma intensa, con 162 km di percorso ed un dislivello di 2.800 metri.



Il tracciato di gara ricadente nel Comune di Napoli interesserà i territori delle Municipalità 1, 2, 4 e 6 e, in particolare, le seguenti strade:



Partenza ore 12:55: piazza Plebiscito – via Cesario Console – via Nazario Sauro – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Cristoforo Colombo – via Nuova Marina - - via Amerigo Vespucci – via Alessandro Volta – via Reggia di Portici – via Emanuele Gianturco – via Galileo Ferraris – via Galileo Ferraris (contromano) – rampa via Argine (contromano) – via Argine – serie rotatorie via Argine (km 0 in prossimità del confine con il comune di Cercola);

Arrivo: dal confine con il comune di San Giorgio a Cremano – via delle Repubbliche Marinare - serie rotatorie di via delle Repubbliche Marinare – sovrappasso viale 2 Giugno – sovrappasso ferrovia – via delle Repubbliche Marinare – sottopasso autostrada – via Galileo Ferraris – via Emanuele Gianturco – via Reggia di Portici (contromano) – via Alessandro Volta (contromano) – via Amerigo Vespucci (contromano) - via Nuova Marina (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton (contromano) – via Ammiraglio Ferdinando Acton – via Nazario Sauro (contromano) - via Partenope – via Francesco Caracciolo.