Allerta meteo, il sindaco nel napoletano: "Inondato di messaggi e richieste di chiudere le scuole"

"Cari concittadini, come ogni giorno appena posso rispondo ai messaggi messenger che tanti di voi mi scrivono ogni giorno. Nel pomeriggio di giovedì mi sono arrivati vari messaggi riguardanti i fattori climatici che venerdì dovrebbero interessare il nostro territorio chiedendomi di chiudere le scuole e continuano insistenti ad arrivare nuovi messaggi. Premettendo che se fossi un alunno e dovessi 'giocarmi' una chiusura la chiederei nei momenti più 'caldi', ma è mai possibile che a tre giorni già ci siano molti ragazzi e ragazze che non vogliono andare a scuola, invece di godersi il ritorno a scuola dopo due anni di chiusure e blocchi?". Questo il post pubblicato nella serata di giovedì sui social dal sindaco di San Giorgio a Cremano Giorgio Zinno, che ha rivelato di essere stato inondato nella giornata di giovedì di messaggi e richieste di chiudere le scuole sul territorio cittadino, in virtù dell'allerta meteo arancione per piogge e temporali.

"Al di là della triste considerazione sulla condizione di parte dei nostri ragazzi che deve farci riflettere, ricordo che rispondo a qualsiasi domanda su messenger, ma nessuno se l?abbia a male se cestino senza rispondere le richieste inerenti le 'emergenze meteo'. Nel caso vi siano situazioni tali da dover, a tutela di tutti, prendere provvedimenti, le notizie verranno pubblicate sul sito del Comune e sulla pagina Giorgio Zinno Sindaco. Non risponderò mai su tali temi dato che dovrei ogni volta rispondere a centinaia di giovani e meno giovani. Abbiamo nella nostra città un mondo scuola che è tra i migliori della Regione se non d?Italia. Ragazzi e ragazze è dura studiare a volte, ma questi anni vi daranno la base su cui costruirete il vostro futuro", conclude il primo cittadino sangiorgese.